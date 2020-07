Actriz de Televisa posa sin ropa para revista y muestra sus estrías con orgullo

View this post on Instagram

Por muchos au00f1os, en las revistas de moda y belleza la ediciu00f3n del mes de julio era donde se hablaba de dietas, bronceadores, tratamientos para eliminar la celulitis y la famosa u201cOperaciu00f3n Bikiniu201d. Era el nu00famero en el que te alentaban a estar flaca, bronceada, perfecta y donde si no entrabas en los paru00e1metros aceptables (y tan equivocados) de belleza, entonces tu verano no seru00eda divertido, ni te veru00edas guapa, y por lo tanto no seru00edas feliz. u2063 u2063 Durante mucho tiempo, las mujeres entramos en ese circulo vicioso de intentar lucir como nos decu00edan que tenu00edamos que vernos, para pertenecer, ser aceptadas y no por sentirnos bien o estar saludables. Porque nos dijeron que estar dentro de estos paru00e1metros de belleza (para muchas inalcanzables) era la u00fanica manera de ser valiosa y digna de amar. u2063 u2063 Afortunadamente los tiempos han cambiado y estamos viviendo una nueva era editorial, donde celebramos todo tipo de belleza y comenzamos a amar y aceptar nuestras imperfecciones que nos hacen u00daNICAS y diferentes. Nadie dice que es fu00e1cil, estamos todas en la lucha, pero ya dimos el primer paso u00a1y no hay marcha atru00e1s!u2063 u2063 Cuando le contu00e9 mi idea de estas fotos a mi querida amiga @EsmePimentel inmediatamente me dijo que su00ed, con una condiciu00f3n u201cno quiero makeup, styling ni retoque y quiero que se vean mis estru00edas. Que que todas las #Beauties me vean como soyu201d. Y es asu00ed como hicimos esta portada, la increu00edble sesiu00f3n de fotos y la entrevista tan poderosa y honesta que veru00e1n en este mes. Esto nace de la mano de un nuevo proyecto que juntas iniciamos con @barbararredondo, se llama @biutifulyo y muy pronto ustedes tambiu00e9n podru00e1n unirse.u2063 u2063 Ya es momento de ACEPTARNOS como somos, de trabajar amorosamente para ser nuestra mejor versiu00f3n y AMARNOS con imperfecciones, cicatrices y pasado. Es hora de vivir nuestra mejor vida, con salud y mucho amor del bueno. u2063Estamos muy emocionadas con todo el contenido que les preparamos para este mes. u00a1Estu00e9n muy pendientes! u00bfQuu00e9 es tu belleza?u2063 Con todo el amor del mundo,u2063 Blondieud83dudc8bu2063 @hildelisab u2063 u2063 Fotos: @KarlaLiskeru2063 Ediciu00f3n: @hildelisabu2063 Skincare: @itcosmeticsmxu2063 u2063 #EnPortadaBJMX #BeautyjunkiesMX #Beautyjunkiesu2063 #QueEsTuBelleza #BiutifulYo u2063