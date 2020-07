"De pronto te fuiste": Habla Javier Eloy, último amigo al que Sebastián Athié habría contactado

View this post on Instagram

Seba, me quedu00f3 una canciu00f3n por mostrarte. Una que terminu00e9 justo esa noche. Nos quedaron algunas por hacer. Algunos escenarios por pisar. Como el del auditorio nacional. Nos quedu00f3 ese tema por sacar. Ese que no saliu00f3 pero sonaba bien. Yo no su00e9 si estaru00e1s escuchando. O leyendo esto que escribo. No puedo saberlo. Pero si por una de esas casualidades, es como algunos dicen. Y existe algo despuu00e9s de todo esto. Acu00e1 te hablo. Estoy pensando en vos. En todo lo que imaginamos juntos. En todo lo que logramos juntos. Hicimos la mayoru00eda. Pero tenu00edamos mu00e1s en mente. De pronto te fuiste. Y cambiaste nuestras vidas. Amigo, si por esas casualidades hay algu00fan lugar mu00e1s allu00e1 del cielo. Y estu00e1s leyendo esto. Solo decirte que te amo. Y que estaru00e1s siempre en un pedazo grande de mi corazu00f3n. Y si es como algunos dicen. Que vas hacia algu00fan lugar. Te deseo la eternidad mu00e1s feliz que se puede desear. Vivimos tantas cosas que no alcanzan las fotos, las palabras, las lu00e1grimas, nada. Asu00ed que te dejo este abrazo nuestro y la mu00fasica que compartimos. Me guardo tu voz, tu calma. Tu generosidad y tu luz. Trataru00e9 de seguir cumpliendo sueu00f1os por los dos. Hasta la pru00f3xima canciu00f3n hermano de mi alma. Te despido fu00edsicamente hasta un nuevo abrazo. Te recordaru00e9 todos los du00edas. Gracias.