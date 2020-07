Eugenio Debrez y la broma con cohetes que le jugó a Verónica Castro: "Nunca se enteró"

Ciudad de México.- Eugenio Derbez confesó que en el pasado le jugó una 'explosiva' broma a Verónica Castro, algo de lo que la actriz nunca se enteró y que le valió al comediante un fuerte regaño por parte de su madre, doña Silvia Derbez.

En la segunda entrega de un video que Vadhir Derbez grabó junto a su papá para su canal de YouTube, el joven actor pidió a Eugenio que contara algunas anécdotas vividas junto a sus padres, Eugenio Gonzpalez y Silvia.

El comediante recordó que cuando tenía alrededor de siete u ochos años acompañó a su madre al set de un proyecto, en el cual doña Silvia Derbez compartía créditos con Verónica, cuya carrera apenas despegaba.

Derbez relató que Castro solía fumar mucho, de lo cual él se aprovechó para jugarle una broma. A pesar de que dice que era un niño muy tímido, Eugenio juntó su valor y espíritu travieso para ir a una tienda de bromas y comprar cohetes en forma de cigarros.

Compré unos cigarros con cohetes. Entonces el niño Derbez que era muy tímido… No rompía un plato, nadie me veía, yo no saludaba, o sea, de esos niños inhibidos… Pero eso sí, era bien canijo, porque me acuerdo muy bien que Verónica dejó sus cigarros en maquillaje y ya llegué y yo y dije: 'Ay, mira, los cigarros de Verónica Castro, y si se los cambió'", relató Eugenio.