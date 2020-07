Exactriz de Televisa aclara su situación económica actual luego de asegurar que sería "panadera"

Ciudad de México.- La actriz, Cynthia Klitbo, mediante sus redes sociales, aclaró algunas declaraciones que dio en el programa Venga la Alegría, donde habló de la crisis económica que se vive a causa del Covid-19.

Cabe señalar que en esa charla había asegurado que haría cualquier trabajo por tal de sacar adelante a su familia, a tal grado de limpiar casas, entre otras cosas, algo que de inmediato la prensa lo tomó como una desesperación.

Sé que están súper preocupados por mí, la cuestión es que yo dije que me quedaría y me moriría en la raya con las personas que me ayudan en mi casa y que si fuera necesario hasta limpiar una casa por ellas yo lo haría, no he llegado a ese punto gracias a Dios no se ha dado el caso”, comentó.