Livia Brito manda a callar a su madre tras ¿exponer infidelidad?: "Shhh mamá"

Ciudad de México.- Este domingo 5 de julio, Livia Brito sigue siendo la sensación en redes pero por un video en el que manda a callar a su madre diciéndole que era razonable después de que ¿expusiera una infidelidad?

En el video se puede ver a la guapa actriz de Televisa mientras le dice a su mamá que guarde silencio y le permita hablar a ella, de la manera más amable posible.

Mamá, me permites por favor, shhhhhh, mi papá me dijo que le diga todo lo que pasa aquí, entonces yo no lo voy a partir el alma a mi papá, yo le tengo que decir, yo soy razonable", dijo Livia.