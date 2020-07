Reina Isabel II estaría "devastada" ante declaraciones de Meghan en su contra: "Petulante resentida"

Reino Unido.- Según el periodista Russell Myers, la Reina Isabel II estaría “devastada” y aún más “decepcionada” de Meghan Markle y el Príncipe Harry ante las declaraciones de ella en el Tribunal, donde acusa a la Corona en general de haberla desprotegido cuando los medios británicos comenzaron a atacarla por todo lo que hacía o no.

Como se sabe la duquesa de Sussex interpuso una demanda a varios medios por publicar la carta que le escribió a su padre, Thomas Markle, después de que no pudiera ir a su boda y supuestamente vendiera información sobre ella y su esposo, la cual hasta el momento estaría perdiendo a falta de “argumentos válidos”.

Sobre esto el The Mail On Sunday ha desvelado que Meghan acusa a la familia real de desprotegerla y de no ser imparciales pues afirma que es injusto que Beatriz y Eugenia de York sí puedan ganarse la vida al margen de la Corona y seguirla representando, pero no se lo permitan a ella y al duque de Sussex.

Cabe mencionar que este detalle se debe a que las hermanas son parte de la familia real, pero nunca han ostentado los títulos de ‘Su Alteza Real’, por lo que no reciben anualmente dinero de los contribuyentes como sus primos, Harry y el Príncipe William, así que el trabajar en otro ámbito es totalmente aceptable, además de que ninguna se dedica a algo relacionado el medio del espectáculo.

Estás declaraciones según Russell dejaron “devastada” a la monarca ya que supuestamente ha expresado que solo trato de protegerla alejándola de los chismes sin importancia, por lo que Richard Kay ha tachado a Markle como “petulante” y de “resentida”, señalando que sin duda ha abierto aún más la grieta con la familia real.

Fuente: Vanitatis