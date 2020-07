Tras enfermar y ser abandonado por Televisa, actor tiene nuevo trabajo ¡en TV Azteca!

Ciudad de México.- El famoso actor, Ricardo Hill, también conocido en el medio artístico como 'El Teacher', ha conseguido mejorar mucho su salud, luego de que le detectaran EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica) hace un par de meses.

Sin embargo, el artista ha podido retornar a sus labores, pues se encuentra dentro del programa, El humor de mi vida, una oportunidad que le habría caído como anillo al dedo, pues asegura que en estos tiempos no hay mucho para la actuación.

Lee también: ¿Cambios en Televisa? Nuevo 'integrante' llega a 'Hoy' y pone a temblar a 'VLA'

En una reciente entrevista para TV Notas, Ricardo comentó que después de quedar sin trabajo por parte de Televisa, vio en la cadena de TV Azteca una vacante para poder reiniciar sus labores ahora que se encuentra mejor de salud.

Te podría interesar: Tras salir de 'La Academia', este participante fracasa en TV Azteca y ahora se dedica a esto

Así es, me siento a todo dar, extrañaba el trabajo, aunque sea poquito a poco regresamos a la chamba, a pesar de que ahorita todavía no hay mucho trabajo, pero hay que aprovecharlo. Tuve llamado para grabar algunas cosas para el programa de Verónica Macías, El humor de mi vida, que sale los sábados en tele abierta por el 7.2 de Azteca. Y espero que me sigan llamando porque no hay nada, no hay teatro, no hay bares. todo está cerrado", contó.