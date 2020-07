¡Adiós pleito! Yadhira Carrillo no para de halagar a Lety Calderón: "Supermamá, hermosa y guapa"

Ciudad de México.- Yadhira Carrillo se deshizo en halagos para Leticia Calderón, a pesar de las controversiales declaraciones que han manifestado una contra la otra en distintas ocasiones.



Y es que mientras Carrillo sigue visitando a Juan Collado en la cárcel a escasos días de cumplirse un año de su arresto, Calderón continúa instruyendo a Luciano, hijo que procreó con el abogado, para que en un futuro el joven pueda ser autosuficiente pese a sus capacidades diferentes.

También lee: Tras salir de 'La Academia', este participante fracasa en TV Azteca y ahora se dedica a esto



Tras hacerse viral un video en el que Lety le enseña a rasurarse al adolescente, Yadhira no pudo negar haber visto las imágenes, y así respondió al ser interrogada sobre el tema.

Me pareció precioso y ella me parece preciosa, y le aplaudo esas cosas que hace, me parece una super mamá, además de hermosa y guapa, ¡qué enternecedor!, ¡qué belleza!, le aplaudo muchísimo, los dos hermosos”.