Consuelo Duval y el berrinche que la dejó fuera de Televisa: "Quería justicia"

Ciudad de México.- En febrero de 2019, la actriz y conductora de televisión, Consuelo Duval, habló de la razón por el que decidió abandonar las filas de Televisa, empresa en la que consolidó su carrera artística.

Durante una emisión de Con Permiso, Consuelo comentó que existieron factores externos detrás de su salida como su divorcio, así como la detección de cáncer en su hermana y su padre José Antonio Dussauge.

Salí por berrinchuda, por cabro…, no por soberbia, quería justicia, me llegó todo al mismo tiempo y es que me divorcié. Luego al año, me anuncian que mi papá tiene cáncer y lidio con eso", indicó la artista.