Daniela Romo y su foto junto exgalán de Televisa que 'predijo' la crisis de salud

View this post on Instagram

Amigos, u00a1feliz viernes! u2764ufe0fud83dude4cud83cudffb Aprovechando que el lunes regresa #Sortilegio a Espau00f1a, les dejo esta foto. Aquu00ed junto a @davidzepeda1 y @jackybrv ud83dudc8bud83eudd70 #DanielaRomo #DavidZepeda #JackyBracamontes #ViernesRetro