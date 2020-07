Desesperada, sin ahorros y sin empleo, exconductora de 'Hoy' recibe importante noticia

Ciudad de México.- La periodista, quien estuvo casi toda su carrera en Televisa Lolita Ayala y es una de las más reconocidas en el medio, confesó que está al pendiente de la exconductora del programa Hoy Talina Fernández luego de que declarara que tras 22 años fue despedida en plena contingencia y se está quedando sin ahorros.

Lee también: "Descarada y corriente": Tunden a Escalona tras lucir arriesgado 'outfit' en 'Hoy'

En este momento que la está pasando tan mal, un grupo de amigas y yo la estamos apoyando con un poco de fondos, pero no alcanzan para nada, ¿verdad? (...) Siempre estaremos con ella, yo la admiro, es una mujer fuera de serie", declaró.

Talina, en su desesperación por trabajar, abrió un canal de YouTube donde compartirá de todo un poco, con el objetivo de generar un poco de ingresos. Lolita declaró que su amiga, a quien conoce desde hace más de 50 años, no es a la única a la que le ha ido mal.

Podría interesarte: A esta famosa exacadémica la abandonó TV Azteca, fracasó en Televisa y así vive ahora

Talina no es la única a la que le está yendo mal. A todo mundo le está yendo mal. Yo también tengo un departamento rentado y ya se fue la inquilina. Ya me lo dejó. Entonces ahorita todos necesitamos apoyo. Ojalá se arreglen sus cosas pronto. También tiene propiedades que no puede rentar, por eso está como está".