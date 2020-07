Devastado, Christian revela en 'Hoy' lo duro que fue romper con Frida Sofía y perder a su hijo

Ciudad de México.- Christian Estrada de nueva cuenta está acaparando los titulares del espectáculo debido a su participación en Guerreros 2020. Recientemente el modelo brindó una entrevista exclusiva al programa Hoy para recordar su romance con Frida Sofía.

Durante la plática con la conductora Andrea Escalona, el integrante de los Leones aseguró que regresa a México dispuesto para demostrar que tiene talento para triunfar en el medio y que jamás buscó colgarse del escándalo de 'La Guzmán' y su hija.

También lee: Dariana hace 'babear' a todo Televisa al lucirse con apretados leggings en 'Hoy'

Estrada confesó que fue complicado terminar su relación con la modelo y cantante debido a que sí la quería, sin embargo, decidió hacerlo por su propio bien y no quiso dar más detalles.

También lee: Tras salir de 'La Academia', este participante fracasa en TV Azteca y ahora se dedica a esto

Fue una relación bonita pero empezaron a haber cosas que no me parecían a mí, por lo que decidí alejarme por mi bien... cosas de familia que no quiero meterme en el tema... soy un nuevo Christian Estrada", dijo el modelo.