Ella es la guapa hija de Pepe Bastón y la 'desaparecida' actriz de Televisa Natalia Esperón

View this post on Instagram

Hoy es un du00eda muy especial mi Tali cumple 22!!!! ud83cudf82 Te amo Talita muchooooo!!!!! Happy happy birthday!!! ud83cudf82ud83cudf89ud83cudf89ud83dudc9eud83dudc95ud83dudc9eud83dudcabud83dudcabud83dudcabu2728u2728u2728