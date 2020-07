A esta famosa exacadémica la abandonó TV Azteca, fracasó en Televisa y así vive ahora

Ciudad de México.- Laura Caro fue una de las participantes más polémicas de la Primera Generación de La Academia de TV Azteca, quien fue expulsada en los primeros conciertos, no tuvo el éxito esperado en TV Azteca y probó suerte en Televisa, donde tampoco tuvo el éxito esperado por sus fans.

Laura, originaria de Tijuana, Baja California, fue muy querida por el público, por lo que causó revuelo su salida del reality, el cual fue estrenado en 2002 y arrasó con el rating.

La tijuanense, ahora de 36 años, convirtió en la cuarta exalumna al ser expulsada por primera vez en el quinto concierto. En el concierto 15, se realiza un segundo concierto de exalumnos y Laura regresa al reality, aunque salió una semana después colocándose en el lugar número nueve de los 14 participantes de la generación.

A su salida del programa, la cantante participó en Desafío de Estrellas y también fue expulsada eventualmente. En Segunda Oportunidad, no logró consagrarse con la victoria y quedó en segundo lugar.

Tras varias derrotas y luego de finalizar un contrato con TV Azteca para grabar cinco discos, el cual no dio frutos, Laura grabó su primer disco de manera independiente y lanzó su álbum llamado Libélula en el 2007.

En 2009, Laura lanzó su segundo álbum Grandes Éxitos en el que interpretaba covers de cantantes que ella dice son su inspiración y de artistas masculinos que escuchaba en su infancia, tales como Manuel Mijares, Emmanuel, Yuri, María Conchita Alonso y Camilo Sesto.

Laura vivió en Los Ángeles donde tuvo programas en Azteca América. En el 2016, tras ser dejada abajo por la empresa que la vio nacer, TV Azteca, participó en la quinta temporada de La Voz, cuando aún era de Televisa. Aunque quedó en el equipo de Gloria Trevi, fue eliminada en uno de los conciertos.

La cantante actualmente está casada y tiene un bebé, cumpliendo así su sueño de ser madre. Su siguiente proyecto es un concierto virtual con sus compañeros de la Primera Generación de La Academia llamado Juntos Desde Casa el próximo sábado 25 de julio.

Sobre su experiencia y que se lanzara a la música de manera independiente, Laura comentó:

Tenía 18 años, fue una experiencia que marcó mi vida, hay un antes y un después de esta gran experiencia, me cambió la vida para muchas cosas, me dio la oportunidad de exponer lo que me gusta hacer que es cantar y gracias a esa apertura he estado trabajando en la música desde hace 16 años, de eso vivo, no me he dedicado a otra cosa. De repente he querido tirar la toalla: 'Ya, voy a tirar la toalla, voy a trabajar en algo normal', pero no".