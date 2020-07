Hija de Valentín Elizalde manda fuerte 'recadito': "No se metan en lo que no les importa"

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este lunes, la hija de Valentín Elizalde logró dejar boquiabiertos a los usuarios de Internet y no solo por aparecer en un infartante traje de baño donde presumió sus encantos.

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, Valentina Elizalde decidió enviar un contundente recadito a varios tipos de personas, pero exactamente uno el que esta causando más ruido.

Feliz inicio de semana, recuerden lavarse las manos, no volver con su ex y no meterse en lo que no les importa”, destacó en el post.