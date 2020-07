"Hubo momentos en los que me faltó": Alexander Acha habla de las ausencias de su padre

Ciudad de México.- El cantante, Alexander Acha, es considerado como uno de los mejores artistas que existen dentro de México, al ser hijo del también cantante, Emmanuel, logró una gran formación dentro de la música.

Sin embargo, a pesar de que siempre contó con el apoyo de su padre, Alexander contó que hubo un momento de su vida en el que necesitó de la guía de él, pero debido a giras y conciertos no llegó a tenerlo.

Lee también: "Descarada y corriente": Tunden a Escalona tras lucir arriesgado 'outfit' en 'Hoy'

Mira pues, la verdad mi papá si viajó mucho, o sea si hubo momentos en lo que yo creo que sí, me faltó, me faltó más tiempo con él de niño, que luego lo recuperamos, lo repuso con la vida, en la gira retro que hicimos juntos, en estos últimos 15 años, tuve un tiempo que me hizo falta, pero gracias a Dios pudimos recuperar eso”, confesó Alexander.