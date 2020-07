Integrante de 'Acapulco Shore' lanza su primer libro y lo comparte con sus seguidores

Ciudad de México.- Una de las integrantes más polémicas de Acapulco Shore, Karime Pindter, compartió con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram el lanzamiento de su primer libro titulado Cómo darte tu taco de ojo: una guía pa' vivir tus sueños irreverentemente divertida.

Karime no dudó ni un segundo en compartirlo y celebrarlo con sus seguidores, pues a través de una postal señaló que su primera edición ya se encuentra disponible en la librería Gandhi, así mismo, expresó la felicidad que siente pues es un sueño y un momento que jamás imaginó tener.

Si alguien me hubiera dicho hace algunos años que iba a tener un libro no me lo hubiera creído. Luego conforme fui creciendo me di cuenta que todo es posible en esta vida y que si era un objetivo mío, ¡lo iba a lograr! No puedo creer que ya lo tenga en mis manos. Si ustedes también mueren por cumplir sus sueños, léanlo!", compartió la empresaria.