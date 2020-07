¡Irreconocible! Érika Fernández deja sin palabras a internautas al compartir foto de niña

View this post on Instagram

Si le hacen zoom a la foto pueden ver que tenia tierra en las unu0303as , me la pasaba poca madre , comiu0301a ega (pegamento ) y siempre fui una ninu0303a muy feliz !!!!! Ehhhhh !!!! nada ha cambiado !!!! Solo que ahora no como ega .... y mis cejas despuu00e9s de la cuarentena estu00e1n igual que en la foto !!!!