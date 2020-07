Lety Calderón y las fotos nunca antes vistas de su telenovela de Televisa 'Esmeralda'

Ciudad de México.- Lety Calderón recordó algunos de los momentos más entrañables que vivió durante las grabaciones de la telenovela de Televisa Esmeralda, la cual reconoce ha sido el mayor éxito de su carrera en los melodramas televisivos.

Luego de que a finales de mayo conversó en un 'live' con los fieles admiradores de la historia, la cual llegó a la pantalla chica hace 23 años y protagonizó junto a Fernando Colunga, la actriz decidió compartir una serie de fotografías captadas durante las filmaciones.

En las imágenes se le puede ver al lado de actrices como Raquel Olmedo, Nora Salinas, Dina de Marco y Laura Zapata, además de que también publicó una conmovedora fotografía en la que aparece tomada de las manos del primer actor Ignacio López Tarso.

Qué recuerdos", escribió Calderón al pie de una instantánea en la que aparece de pie frente a una casa de las recordadas locacioles de la historia.

Como se ha de recordar, la telenovela narraba la historia de una joven invidente que, por el azar que solo puede ser representado por los melodramas, un día conoce a quien será el amor de su vida, 'José Armando'. Aunque sus entornos contrastan y no faltan personajes que se empeñan en ir en contra de su felicidad, la pareja finalmente vence toda suerte de barreras y llega al altar.

Para gran sorpresa de sus fans, durante los primeros minutos de su transmisión en vivo desde el canal de YouTube de TLnovelas Lety Calderón confesó que ella no quería protagonizar Esmeralda. La actriz explicó que acaba de realizar un melodrama muy demandante en cuanto a tiempo y requerimientos, y que en realidad tenía otros planes para su vida en sus momentos.

Esmeralda es y ha sido una telenovela que me ha dejado muchísimas satisfacciones, y debo de confesar que yo no la quería hacer. No le digan a nadie, pero no la quería hacer y les voy a decir por qué: Porque venía de hacer una telenovela de un año y medio, donde usaba peluca, fue una telenovela de época, fue una telenovela muy pesada, La Antorcha Encendida", relató Calderón.

Lety dijo que ella quería casarse en ese entonces, pero finalmente la convencieron y grabó Esmeralda.

Sin dudar ha sido mi mayor éxito. Me dio la oportunidad de conocer países que sinceramente no sabía ni en dónde estaban… Tuve la oportunidad también de viajar a esos países, conocer gente maravillosa; anécdotas que me llenaron el alma de porvida y de verdad me marcaron mucho", expuso.

Acto seguido, la actriz habló de cómo interpretar a 'Esmeralda' significó una lección de humildad para ella, algo que hizo que cambiara las actitudes que llegó a presentar respecto a no atender a fans o negar autógrafos.

Yo empecé muy chiquita, a los 14 años, a trabajar. Y era una telenovela tras otra, una tras otra, y llega un momento en el que pierdes la dimensión de a dónde estás llegando, a quiénes estás llegando y en qué manera estás llegando. Y pues sí, en algún momento yo dije: 'Ya basta de autógrafos, basta de esto', me dedicaba nada más al trabajo y no veía más nada", dijo.

La actriz señaló que, cuando tuvo la oportunidad de viajar, conocer a pequeños que era invidentes y darse cuenta de la emoción que les generaba conocer a 'Esmeralda', entendió el valor de la conexión entre el público y el artista, por lo que tomó la determinación de siempre escuchar a sus fans.

Me dieron una cachetada así de: ‘Hey, hay mucha gente que te está viendo, que te está siguiendo... Pero fue esta conexión con ustedes por medio de Esmeralda, con los niños, y me cambió la vida, nunca más he vuelto a negarme a un autógrafo, a una sonrisa, a olvidarme también que yo paso momentos de repente tristes, o enojada, o de desesperación, o de prisa, entonces me detengo, me detengo mucho a decir ‘ellos no tienen la culpa'", explicó.

Fuente: Publímetro y YouTube/TLnovelas