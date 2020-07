"No te mueras": Laura Zapata, devastada al saber que hospitalizaron a actor de Televisa por Covid-19

Ciudad de México.- Laura Zapata brindó una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría para confesar cómo tomó la terrible noticia de que su gran amigo y actor, Raymundo Capetillo, había sido hospitalizado por Covid-19.

La actriz explicó que le resultó difícil comunicarse con el histrión mexicano pero cuando lo pudo hacer, él le aseguró que estaba mejorando y le pidió ser discreta y no revelar su internamiento.

No quería que nadie supiera nada... me dice 'voy a la mitad del proceso, mantengámoslo callado'", reveló Laura.

Zapata detalló que Raymundo le afirmó que saldrá del hospital para el próximo lunes pues ha tenido avances, sin embargo, ella estaba muy asustada por la noticia.

Me dice 'no, no me va a pasar nada' y le dije 'por favor no te mueras'", explicó.