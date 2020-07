Nuevo fracaso en TV Azteca: Televisa exhibe humillante rating de 'Survivor México' en su estreno

View this post on Instagram

Como el programa Mu00c1S visto en su barra de horario, la @laparodiaof a domicilioud83cudfe0 fue sintonizada por 1.7 millones de personas y superu00f3 a su competencia por un 100%ud83eudd29. #ContinuamosContigo para que disfrutes los #DomingosDeSofu00e1.