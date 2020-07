"Pin... vieja mugrosa": Así destrozó Adame a Laura Bozzo al salir furioso de su foro en Televisa

Ciudad de México.- El nuevo show de Laura Bozzo, Laura sin censura, llegó y lo hizo para quedarse, pues a poco tiempo de su estreno ha conseguido crear algo de escándalo y polémicas.

Como bien se sabe, la conductora peruana es alguien que dice no tolerar muchas cosas, entre ellas se encuentran algunas personalidades del espectáculo, tal es el caso del actor, Alfredo Adame, quien solo ha buscado vivir de la controversia maquinadas por él mismo.

Por esto mismo, Bozzo y la productora, Magda Rodríguez decidieron invitarlo al programa, sin embargo, las cosas no salieron tan bien como esperaban, pues Alfredo estalló a la primera que se sintió atacado.

No, no, no, que se vaya a la ching… pin… vieja mugrosa, ve como me empieza a atacar…", dijo el artista mientras se disponía a salir del set de grabación.