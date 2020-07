Productor de Televisa da 'cachetada' a Cynthia Klitbo y apoya a Vanessa Guzmán: "Es profesional"

Ciudad de México.- Luis de Llano, famoso productor de Televisa, en una entrevista para Sale el Sol ha dado otra opinión sobre el pleito entre las actrices, Vanessa Guzmán y Cynthia Klitbo, donde por segunda ocasión ha dado una 'cachetada' a Klitbo señalando que Guzmán era muy "profesional".

Hace un par de semanas el productor dio su opinión inicial sobre el pleito entre ambas mujeres, señalando que nunca había tenido ningún problema con Vanessa y que Cynthia hablaba de más solamente.

Cynthia, ya sabes que siempre habla mucho. Nosotros trabajamos profesionalmente con Vanessa muy bien, quizá era un poco tímida, no se juntaba mucho con nosotros", comentó hace varias semanas.

En esta ocasión Luis expresó que la actriz no tenía una mala actitud, pero sí tenía ciertas peticiones "especiales", las cuales podía comprender pues eran justificables, incluso dio de ejemplo cuando se lo ponía el micrófono.

Era especial en el sentido de que, por ejemplo, cuando estábamos en una escena y llegaban a ponerle el micrófono, no le gustaba que le pusieran el micrófono en frente de todos porque para ponerte esos micrófonos tiene que ser por debajo de la ropa”, comentó el productor", dijo el productor.

De Llano señaló que nunca presenció una mala conducta por parte de Guzmán, aunque ella nunca mostró que "no tenía química" con el resto del equipo no seguía su "buena onda", lo que se lo atribuía a que era un poco "tímida", peor no alguien "conflictiva".

Fuente: Radio Fórmula