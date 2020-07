Reno Rojas, integrante de 'Guerreros 2020', engalana Instagram con su bañador

View this post on Instagram

Harto tiempo de encierro nos ha hecho mu00e1s creativos. Fijarnos en lo que dice nuestro interior u2604ufe0f y reconectar con nuestro destino, solo queda esperar y mantenernos positivos, que cuando volvamos a salir estaremos brillando, de adentro pa fuera u2728ud83cudf1e les mando amor bebu00e9s