¿Resentido? Luisito Comunica dedicaría esta canción a su exnovia, 'La Chule'

Ciudad de México.- En 2019, los fans del influencer, Luisito Comunica se sorprendieron luego de que se confirmara que él y su novia, la youtuber, Cinthya Velázquez mejor conocida como 'La Chule', luego de que se revelara una supuesta infidelidad de parte de él.

Aunque ya la relación se dio por terminada, tal parece que el famoso de Internet se encuentra un tanto resentido con su exnovia.

A través de sus historias de Instagram, Luisito Comunica compartió un video donde cantaba el tema, Ahora soy peor, de Bad Bunny, dicha canción que habla sobre el despecho y desamor.

Hoy yo no quiero fumar regular, tráiganme un kush que me haga sentir espectacular, para celebrar que ya no estás tú para especular, y jod… por todos los cu… que tengo en el celular”, cantó el youtuber.