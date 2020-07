Romina, hija de Niurka, se fotografía en ropa interior y lo presume en Instagram

View this post on Instagram

Hola, las dos versiones de Romina en chones son hermosas y las amo. u2022 u2022 u2022 u2022 ANTES DE CREAR UNA OPINIu00d3N SOBRE MI CUERPO, PRIMERO PREGu00daNTATE u00bfTu00da QUu00c9 HACES POR EL TUYO? ud83cudf43