¿Se arrepintió de hablar? Nieta de Silvia Pinal ahora afirma que no es bisexual

Ciudad de México.- Giordana Guzmán, nieta de Silvia Pinal, hace un par de días causó una gran conmoción al revelar que era bisexual, pero tal parece que se ha arrepentido pues en una reciente entrevista con TVyNovelas ahora afirma que no lo es.

La hija de 28 años de Luis Enrique Guzmán, recientemente señaló que fue un error haber dicho que se sentía atraída por ambos sexos ya que ella prefiere que no se le etiquete, por lo que se ha proclamado como 'queer', terminó de la comunidad LGBT en el que la persona no quiere que se le identifique con ningún sexo.

Yo puedo apoyar a quien quiera, me gusta apoyar a todos los movimientos que ayuden al planeta. Quizá no me expresé correctamente al decir que era bisexual, tal vez me identifico más con los ‘queer’, porque esta teoría busca justamente no etiquetar a las personas; uno puede enamorarse de los sentimientos de las personas, no del género", dijo Giordana.

Te podría interesar: ¿Romance en Televisa? José Ron despierta sospechas de amorío con Camila Sodi

La joven Guzmán señaló que aunque no quiere que se le señale como bisexual, lesbiana, heterosexual o cualquier terminó, expresó que prefiere estar con un hombre pues las mujeres están "locas".

En cuanto a lo que opina de las criticas o mensajes de apoyo del público ha expresado que deseaba que se le conociera por su trabajo y no por la polémica declaración ya que ella y su hermana no desean estar en el centro de escándalos por salud mental y seguridad.

Te podría interesar: Érika Buenfil disfruta de la piscina en atrevido traje de baño que acalora a fans

Me hubiera gustado que me conocieran por mi trabajo, porque creo que lo que tengo que ofrecer no tiene nada que ver con el escándalo; mi hermana y yo somos muy reservadas, por las demás no puedo hablar. Pero nosotras siempre hemos estado muy al margen de los escándalos por paz mental", aseguró.

Te podría interesar: Tras salir de 'La Academia', este participante fracasa en TV Azteca y ahora se dedica a esto

Fuente: TVyNovelas