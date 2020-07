Sin trabajo en Televisa o TV Azteca, exconductor de 'VLA' revela triste fracaso: "No estoy bien"

Ciudad de México.- Durante los últimos años, el actor y conductor Francisco de la O (mejor conocido como Paco de la O) no la ha tenido fácil. Desde 2018 se ha enfrentado a la falta de trabajo, un amargo divorcio, problemas personales y ahora un nuevo fracaso.

De la O, reconocido por sus grandes papeles en la televisión, algunos en TV Azteca y otros en Televisa, dio de qué hablar en 2018 cuando anunció su divorcio de la actriz de Televisa Gabriela Platas tras más de 9 años casados.

Paco ha fungido como conductor de reconocidos programas como Chiquitos pero picosos (2000), Venga la Alegría (2009-2010), Cada mañana (2002-2005) y La Isla (2013). En esta última fue participante.

Luego de que su último trabajo en la pantalla chica fuera en Telemundo y Televisa con El Chema (2016-2017) y La bella y las bestias (2018) tras dejar el Ajusco, poco se ha sabido de su vida y sus proyectos.

Por el contrario, su exesposa Gaby Platas triunfa en la empresa de San Ángel en Mi Marido Tiene Familia y está feliz junto a su pareja el veterinario Francisco Lorenzo, con quien lleva más de dos años de relación.

Según TVNotas, una amiga de la pareja reveló que Paco era adicto a las drogas y lo había sido durante los últimos 25 años, lo que habría detonado su ruptura en enero del 2018.

El divorcio y su sombrío pasado de lucha contra las adicciones (de las cuales se habría recuperado al ir a una clínica de rehabilitación), habrían cobrado factura en su persona, pues según medios comentaron, cayó en una fuerte depresión y ha permanecido fuera del ojo público.

En entrevista para Sale el Sol, el conductor confesó que con la contingencia sanitaria y el encierro, no está en su mejor momento, por lo que su relación sufrió un fuerte e irreparable golpe y terminó con su novia de un año, Malú.

Con la pandemia lo que sucedió es que nos distanció y yo entré en ese proceso de relacionarme conmigo. Yo no puedo ahorita mantener una relación si no empiezo a tener una buena relación conmigo. Si no tengo una relación buena no podré tenerla con nadie más".

Tras la ruptura, el actor y conductor se dijo triste, pero aseguró que es necesario que pase por este proceso interno, pues no está bien y si no lo está no puede ser la pareja que ella necesita.

Yo no andaba bien, necesitaba ver qué pe.. y el encierro me llevó a eso. No estoy así para irme con otra mujer, porqué me esté poniendo los cuernos o porqué me vaya de peda. Es verdad, todo en este momento tiene que ver con honestidad".

Fuente: Canal de YouTube de Imagen Entretenimiento e Instagram @pacodelaofe