Tábata Jalil, conductora de 'VLA', presume a su hermoso bebé: "Amo a este pedacito"

View this post on Instagram

Dicen que la #felicidad deja pelitos en la #ropa u2728u2728ud83eudd17ud83dudc30ud83dudc95ud83dudc95ud83dudc95y #si Jajajajajajaja amo a este pedacito peludo ud83eudd70ud83eudd70ud83eudd70ud83dude0dud83dude0dud83dude0dud83eudd70ud83dude0dud83eudd70ud83dude0dud83eudd70ud83dude0d #Afori #familia #mascotas #pet