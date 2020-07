Tania Ruiz, la novia de Peña Nieto, deja boquiabierto a todo Instagram con tremendo cuerpazo

View this post on Instagram

Nunca esperes ver que las cosas o circunstancias cambien , si tuu0301 no cambias. Porque al final los pretextos y el desintereu0301s, siempre se miden en poner excusas o pretextos. Siempre tu actitud harau0301 una gran diferencia, porque es imposible vivir sin ti. Cambias para ser mejor, cuando reemplazas un hau0301bito viejo por uno nuevo y tu manera de pensar hacia la nueva versiou0301n que quieres ver en ti . Lo mau0301s importante y la mejor protecciou0301n siempre serau0301 nuestra espiritualidad.u2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0f Never expect to see things or circumstances change if you donu0026#39;t change. Because in the end, excuses and indifference are always measured in making excuses . Your attitude will always make a big difference, because it is impossible to live without you. You change to be better, when you replace an old habit with a new one and your way of thinking towards the new version that you want to see in you. The most important and the best protection will always be our spiritualityu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0f