¡Tiembla Mayrín! Televisa revive tórrido 'romance' entre Santamarina y Susana González

Ciudad de México.- La actriz de Televisa Susana González protagonizó uno de los escándalos más sonados del espectáculo mexicano luego de comenzar un romance con Eduardo Santamarina, quien en ese momento se encontraba casado con la villana de las telenovelas Itatí Cantoral.

Ambos se conocieron en 2003 mientras grababan la exitosa novela Velo de Novia. Aunque en ese momento el actor negó todo vínculo con Susana y desmintió serle infiel, poco después hizo oficial su romance con González, el cual duró cuatro años.

Aunque Santamarina y Susana aseguraron que jamás tuvieron algo mientras él estaba casado, Itatí no opinó lo mismo, pues confesó al periodista Gustavo Adolfo Infante que durante su matrimonio ella se enteró de que andaban por una llamada de una de las personas que trabajaban en los camerinos.

Me entero por las personas que están en los camerinos. Ella fue la que me lo dijo: 'Señora ya no sé ni qué decirle, se meten al camerino'. Todo Televisa ya lo sabía", afirmó Itatí en la entrevista.