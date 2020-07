Tragedia en la música: Famosa cantante tras complicada operación quedará ciega

Ciudad de México.- Diana Reyes, famosa cantante de banda, ha revelado en una reciente entrevista para TVyNovelas que su estado de salud se ha ido deteriorando poco a poco después de una complicada cirugía hace algunos años haciendo inminente que quede ciega a corto plazo.

'La Reina del Pasito Duranguense' confesó que hace nueve años se realizó un transplante de córnea pues ya estaba comenzando a perder la vista de su ojos izquierdo, aunque no funcionó pues siguió avanzando las dificultades, y el problema también ha avanzado a su ojo derecho.

Diana reveló que estos problemas la han afectado en pequeñas cosas, pues además de que ya no puede manejar tampoco puede quedarse en su casa sola ni caminar por su cuenta, ya que no ve los escalones, bordes o cualquier cosa que le estorbe.

Sí,hoy en día no manejo y ya no puedo estar sola; sencillamente, andar caminando tranquilamente en la calle se me complica porque no veo cuando hay un escalón. De alguna manera siempre dependo de alguien, pero ahí vamos; fuera de mis ojos, me encuentro bien. Soy muy positiva, creo que el día de mañana puede salir algo que me pueda ayudar", confesó.