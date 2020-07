Adiós Televisa: Brenda Zambrano saldría de 'Guerreros 2020' por su poca habilidad

Ciudad de México.- A solo unos meses de que Brenda Zambrano diera un gran paso en su carrera artística tras incorporarse a Televisa, ahora se enfrenta a un nuevo reto pues podría salir de Guerreros 2020.

Resulta que la guapa influencer originaria de Tamaulipas fue nominada por los integrantes del equipo Leones para que abandone el reality de resistencia.

Los competidores consideran que Brenda ha demostrado tener muy poca habilidad para los retos y se le dificulta demasiado completar los circuitos.

Ante esta situación, Zambrano utilizó su cuenta de Instagram para pedir a sus seguidores que voten por ella y la salven de ser la primera eliminada de Guerreros 2020.

Estoy sentenciada y mi sonrisa no se me va a quitar, siempre con la frente en alto, SOLO USTEDES DECIDEN SI ME QUEDO EN @guerreros2020mx", escribió.