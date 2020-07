Así celebra sus 28 años, 'El Potro', polémico participante de 'Acapulco Shore'

View this post on Instagram

Gracias gracias gracias a todos los que me felicitaron !!! Estas son 28 lecciones que he aprendido en 28 au00f1os. 1.- HAZ REALIDAD TUS SUEu00d1OS. 2.- SE EL CAMBIO QUE QUIERES VER EN EL MUNDO. 3.- EL MEJOR REGALO DE TODOS ES EL AMOR. 4.- SOMOS FUERTES, MUY FUERTES Y TREMENDAMENTE VALIENTES. 5.- SER AGRADECIDO POR TODO. 6.- TU ERES QUIEN ESCRIBE TU PROPIA BIOGRAFu00cdA. 7.- REGALA SONRISAS. 8.- TENEMOS UN CUERPO Y ES PERFECTO. 9.- SIEMPRE SE SINCERO. 10.- EQUIVOCARSE FORMA PARTE DEL VERBO APRENDER. 11.- LAS PERSONAS QUE TE QUIEREN SIEMPRE ESTARu00c1N A TU LADO. 12.- TODO PUEDE HABLARSE Y ARREGLARSE. 13.- PIENSA EN POSITIVO, EN GRANDE Y MATERIALIZA TUS PENSAMIENTOS. 14.- DESPIERTA TU CURIOSIDAD. 15.- HAZ LAS COSAS CON AMOR. 16.- VIVE AHORA. 17.- TODAS LAS PERSONAS QUE HAN LLEGADO A NUESTRA VIDA ES POR UNA RAZu00d3N. 18.- PERDONA. 19.- DAR ES EL SECRETO PARA RECIBIR. 20.- APRENDER A DESPEDIRSE ES IMPORTANTE. 21.- LAS COSAS SON Mu00c1S SENCILLAS DE LO QUE PARECEN. 22.- SE TU. 23.- COMPARTE TUS SENTIMIENTOS. 24.- DEJA A UN LADO LA VERGu00dcENZA Y LOS COMPLEJOS. 25.- TEN CRITERIO PROPIO. 26.- APRENDER A DECIR QUE SI Y NO CUANDO LO REQUIERES. 27.- CONFu00cdA EN TU TALENTO. 28.- VIVE INTENSAMENTE.