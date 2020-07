Beto Cuevas revela si existió un romance entre él y Jenni Rivera mientras trabajaban en Televisa

Ciudad de México.- El cantante, Beto Cuevas, mediante una entrevista para el programa De Primera Mano, negó la existencia de una noviazgo en el pasado con Jenni Rivera, luego de que ambos coincidieran en un proyecto en Televisa.

Fue en el año 2011, cuando Cuevas y la 'Diva de la Banda' tuvieron interacción en La Voz México, de donde nació una bonita amistad, la cual lamentablemente se terminó con su deceso un año después.

Aunque en diversas ocasiones, el intérprete aseguró que recibió coqueteos de la cantante, él asegura que nunca quiso nada más allá con ella, al respetar su carrera.

Por últimos habló si los Rivera lo han invitado para grabar una canción con Paulina Rubio, pues se ha mencionado que Jenni dejó pistas inéditas, entre las que destacan una para él y la 'Chica dorada'.

No he recibido ninguna invitación, ni mensaje, donde me invitarán para hacer eso", dijo.