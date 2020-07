¿Cirugías? Maribel Guardia revela todos sus secretos para lucir joven a los 61 años

Ciudad de México.- La despampanante actriz y cantante Maribel Guardia estuvo como invitada en el programa de Gustavo Adolfo Infante en donde reveló qué es lo que hace para verse tan joven y bella a sus 61 años.

Yo creo que la genética cuenta mucho, el cuidarte, porque yo tengo un pantalón de cuando tenía 15 años que siempre me tiene que cerras, porque si no me cierra, a dieta, nunca he subido más de 3 o 4 kilos.”