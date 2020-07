Duro golpe a la Reina Isabel II: Harry y Meghan exhiben "errores racistas"

Los Ángeles, California.- Nuevamente la Reina Isabel II ha recibido un duro golpe por parte de su nieto y su esposa, el Príncipe Harry y Meghan Markle, quienes en una videollamada con una fundación asociada a la Commenwealth exhibieron los "errores" del Reino Unido en cuestión del racismo.

Los duques de Sussex continúan con su patronato en la Queen´s Commenwealth Trust, donde se comunicaron con una de sus fundaciones para hablar sobre el movimiento Black Lives Matter, un tema que Meghan ha señalado debe ser tomado con seriedad y darle mayor importancia.

Cuando ves el Commonwealth, no hay manera en la que podamos seguir adelante sin reconocer el pasado. (Hay) tanta gente ha hecho un increíble trabajo en reconocer el pasado y al tratar de corregir esos errores, pero pienso que todos sabemos que hay mucho más por hacer, todavía. No va a ser fácil y en algunos casos no va a ser cómodo, pero se necesita hacer, porque, qué creen, todos se benefician", dijo Harry.

La duquesa de Sussex expresó que este era un cambio necesario, señalando que sería muy "incómodo" para muchas personas, pero que era un proceso necesario para avanzar a un mundo mejor, donde la igualdad realmente exista y sea lo normal.

Vamos a tener que estar un poco incómodos ahora, pero es solo pasando esa incomodidad que llegaremos al otro lado de esto y encontrar un lugar donde la marea alta levante todos los barcos. La equidad no pone a nadie atrás, nos da a todos la misma oportunidad, lo que es un derecho humano fundamental", dijo Meghan.

Ante esto el duque de Sussex mencionó que no había manera de no poder notar los errores que la sociedad a cometido, incluyendo a los monarcas del Reino Unido, pues afirma que gobernaron y criaron a sus descendientes para pensar diferente y no en que todos son iguales.

No podemos negar o ignorar el hecho de que todos nosotros hemos sido educados para ver el mundo de forma diferente. Sin embargo, una vez que empiezas a darte cuenta de que hay ese prejuicio ahí, entonces lo tienes que reconocer, tienes que hacer el trabajo para estar más atento…para que puedas ayudar a enfrentar algo que está tan mal y no debería ser aceptable en la sociedad actual”, dijo Harry.

Finalmente el hijo menor de Lady Di afirmó que el cambio ya estaba cada más cerca y que este sería aún más rápido si todos estuvieran dispuestos a escuchar y hablar de manera pacífica.

El cambio se necesita y está llegando. El optimismo y la esperanza de que tenemos es de escuchar y hablar con gente como ustedes, porque no hay vuelta atrás ahora, todo está caminando hacia delante. Las soluciones existen y el cambio se está dando más rápido que nunca antes", concluyó Harry.

Fuente: Hola