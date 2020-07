'El Potro' pone en duda su continuidad en 'Acapulco Shore': "No me aporta nada"

Ciudad de México.- A través de su canal de YouTube Vaya Vaya TV, Gerardo Escareño presentó un extracto de la entrevista que Brenda Flowers mantuvo con Luis Caballero, mejor conocido como 'El Potro'.

A post shared by Luis u0026#34;Potrou0026#34; Caballero (@luis_acashore) on May 12, 2020 at 6:30pm PDT

View this post on Instagram

Durante esta plática en línea, el integrante de Guerreros 2020 mencionó que se encuentra en una etapa distinta de su vida, incluso, declaró que ni siquiera ha visto la nueva temporada de Acapulco Shore.

Lee también: ¿Tragedia en Televisa? Tras revelar que sentía cerca su muerte, César Bono da fuerte noticia

Yo no he visto nada de esta temporada, no me llama la atención, la grabé, sí, la pasé muy bien y todo, pero creo que la gente madura y ahorita no me interesa saber nada de este proyecto", indicó.