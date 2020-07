"Estaré embarazada": Anitta anuncia su retiro de la música para dedicarse a ser madre

Brasilia, Brasil.- La cantante, Anitta, mediante una entrevista reveló que al cumplir 30 años, planea poner pausa a su carrera con el fin de dedicarse a ser madre, pues es algo que no piensa dejar de lado.

Con siete años en la música la brasileña ha crecido de forma exponencial en la músico al tener colaboraciones con cantantes de talla mundial, como Maluma, J Balvin y Madonna.

Soy una persona muy intensa, no me gusta un trabajo mal hecho, le dedico todo mi tiempo a las cosas y siempre estoy pendiente. No sé, si logrará seguir con la música y tantos compromisos, (porque) es un sueño mío ser madre y me gustaría hacer una pausa; quizá después vuelva de manera diferente”, afirmó.