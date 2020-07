Hija mayor de 'El Buki', en divertido video con su mamá, Beatriz Adriana

Estados Unidos.- La hija mayor de 'El Buki', Beatriz Solís siempre a sido una persona que ama y respeta a su padres, pero sobre todo a estado incondicionalmente apoyándolos, por ello durante este tiempo a podido disfrutar a su madre.

A través de su cuenta de Instagram, la hija de Marco Antonio Solís y Beatriz Adriana compartió un divertido video con su madre donde le deja claro que ya esta cansada pues ella necesita madrugar, pero la cantante se sale con la suya.

Ama, me tienes bien desvelada, te voy a levantar bien temprano", mencionó la hija de 'El Buki'.

Por lo que Beatriz Adriana no se pudo resistir al ligero regaño de su hija, así que decidió cantarle "no me amenaces", obteniendo como resultado que internautas se mostraran encantados con tan maravillosa voz.

Fuente: Instagram @beatrizasolis