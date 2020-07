Ivonne Montero teme por la salud de su hijas tras el repunte de casos de Covid-19

Ciudad de México.- La actriz y cantante, Ivonne Montero, mediante una entrevista para el portal de espectáculos TV Notas, reveló que lleva más de 90 días encerrada, debido a que su hija Antonella tiene una cardiopatía congénita, por lo que es de la comunidad vulnerable.

Ante esto Montero desconoce si su hija podrá regresar a clases presenciales, pues su vida corre peligro, al requerir de una atención por su condición.

Por otra parte, habló de su vida profesional, al asegurar que ese problema la ha dejado sin posibilidades continuar en sus proyectos, pues se quedó en puerta una serie.

En lo económico asegura que la crisis sanitaria no la encontró tan mal, pues se considera una persona trabajadora, que sabe de donde conseguir recursos.

Fíjate que no tanto; afortunadamente la pandemia no me agarró en mala posición, yo soy una mujer muy trabajadora y siempre estoy buscando opciones alternas que me generen ingresos”, dijo.