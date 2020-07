Lorena Herrera paraliza todo 'Hoy' al posar con Andrea Legarreta y Marisol González: "Diosas"

View this post on Instagram

Con mi @marisolglzc HERMOSA!! Te adoro mami!! u2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0f Mi falda que me han chuleado tanto la encuentras en @bcbgmaxazria y en lu00ednea BCBG.mx ud83dude4cud83cudffb #Repost @programahoy with @get_repost u30fbu30fbu30fb u2728 Siempre da lo mejor de ti y lo mejor vendrau0301 u2728 Que tengas un excelente martes en companu0303iu0301a de tus seres queridos ud83eudd17.