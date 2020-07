¿Los golpeaba? Cristian Castro revela increíble secreto de su padre, 'El Loco' Valdés: "Le temía"

Ciudad de México.- El famoso cantante, Cristian Castro, ha aparecido en el reciente programa de 'Fut Azteca', donde confesó que cuando era un niño le tenía miedo a su padre, Mauel 'El Loco' Valdés, un secreto que resultó increíble, ¿acaso lo golpeaba?

Castro en la entrevista confesó que cuando era niño nunca tuvo una buena relación con su padre, pues estuvieron distanciados, pero en sus momentos de convivencia se sentía atemorizado por él. El motivo no ha sido lo que se pensaba, violencia, sino que su fuerte carácter y sus cambios constantes no los entendía y eso lo asustaba.

Te podría interesar: Así responde hijo de 'El Loco' Valdés tras ser acusado de colgarse de la fama de su papá

Señaló que también tuvo problemas en la escuela por ser su hijo, pues sus compañeros les hacían bullying por sus "cejas tan largas", aunque ser descendiente de Verónica Castro tampoco le mejoró las cosas, especialmente cuando apareció en un revista muy sugerente.

No quería que (su papá) tuviera esas cejas tan largas. Me daba vergüenza, un poquito en el colegio, porque obviamente era mucho bullying que tu papá fuera ‘el Loco’. Me tuve que pelear muchas veces por mi mamá y mi papá. Y mi mamá salió en una revista sexy y (se burlaban): ‘Mira aquí tengo a tu mamá y está muy buena tu mamá’", recordó Cristian.

Te podría interesar: De TV Azteca a Televisa: Exintegrante de 'Exatlón' se integra a 'Guerreros 2020'

Finalmente reconoció que actualmente tiene una mejor relación con él, pero que no lo ve como a un padre, ya que no tuvo esa convivencia y solo lo siente como un amigo.

Yo no crecí con mi papá penosamente, tristemente. Me da mucho gusto ser el producto de ese romance y la verdad le agradezco tanto a Dios ser hijo de mi papá; sin embargo, lo considero un amigo, un conocido. No lo puedo considerar tanto ese padre porque no lo sentí", finalizó Castro.