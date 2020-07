Maribel Guardia confiesa que Joan Sebastian era terriblemente celoso: "No dejaba trabajar"

Ciudad de México.- La querida actriz y cantante Maribel Guardia estuvo como invitada en el programa de Gustavo Adolfo Infante en donde habló de los fuertes celos de su exesposo Joan Sebastian y cómo le afectaron en su carrera.

Joan era muy celoso, muy muy celoso. Entonces yo había dejado de trabajar en muchas cosas porque se molestaba cuando me veía en una película, le daba mucho coraje, un día quebró una guitarra. Eso me amargó un poco, porque salía y no saludaba nadie."

La costarricense de 61 años relató cómo Joan incluso bromeaba con aislarla en un rancho de Estados Unidos alejada de toda civilización.

En una visita a Carolina de Norte me dice ‘¿Y sin venimos a vivir aquí?’ y yo ya me veía ahí sola y él viajando por le mundo, no había nada alrededor era solo un ranchito. Esa era su visión, alejarme de todo para tenerme para él y también para andar de coqueto.

Maribel Guardia confesó que cuando decidió romper con el cantautor por sus infidelidades, este lloró y le rogó que no lo dejara.

Estábamos en plena luna de miel, en lo mejor de una pareja, como para que él haya caído como cayó (infidelidad) y dije ‘esto ya es un patrón de vida de él’ y me va a lastimar mucho y la verdad me partió el corazón. Tal vez yo no era la mujer para él.

