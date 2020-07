"Me desquicia": Carmen Salinas humilla a Paty Navidad en 'VLA' y la tacha de "hipocondriaca"

Ciudad de México.- Una vez más la primera actriz Carmen Salinas se lanzó en contra de su colega Paty Navidad luego de que esta continúe afirmando que el coronavirus no existe pese a la crisis sanitaria que se vive en la actualidad.

En entrevista exclusiva con el programa Venga la Alegría, la reconocida artista lanzó una fuerte crítica pues que las personas que no creen en el Covid-19 son ignorantes.

También lee: "Descarada y corriente": Tunden a Escalona tras lucir arriesgado 'outfit' en 'Hoy'

Hay cada pen…tonto y tonta que no cree que existe coronavirus. ¡Claro que existe!... Me dio mucho coraje porque no puedo creer el nivel de ignorancia", comentó Carmelita.

Asimismo, Carmelita compartió una mala experiencia que tuvo con Paty que data de cuando trabajó con ella en Aventurera.

También lee: ¿Tensión en TV Azteca? Pedro Sola habla de más y 'traiciona' a Chapoy en 'Ventaneando'

A mí la señora Paty Navidad no me interesa. Si está loquita es problema de ella, no mío... Yo ya la conozco. Le teníamos que tener un doctor de fijo cuando hizo Aventurera porque era hipocondriaca; le subía la presión, le bajaba la presión. En Zacatecas no quería salir a trabajar, estaba echada, porque nos dijo al Chato y a mí que se sentía mal", explicó la actriz.