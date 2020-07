Ninel Conde, dispuesta a complacer a sus 'Condefans' con un concierto en vivo

View this post on Instagram

u00a1TENEMOS UNA CITA MAu00d1ANA! #condefans ud83dudc4fud83cudffb Haru00e9 un gran anuncio en exclusiva, asu00ed que no se lo pueden perder. u00a1Los espero! u00a1Quu00e9 emociu00f3n! 8pm hora Mu00e9xico ud83cuddf2ud83cuddfd. Horarios: LA 6pm Brasil ud83cudde7ud83cuddf7 10pm Colombia ud83cudde8ud83cuddf4 8pm Peru00fa ud83cuddf5ud83cuddea 8pm Miami 9pm