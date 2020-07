"Se me hace un nudo en la garganta": Lucía Méndez sobre su nuevo nieto

Ciudad de México.- En días recientes, se reveló la gran noticia de que la famosa actriz, Lucía Méndez, estaría próxima a convertirse abuela, pues su hijo, Pedro Antonio Torres y su esposa están a la espera de un bebé.

Aunque la famosa de 65 años no ha querido ofrecer entrevistas aun, en el programa de espectáculos, Ventaneando, se mostró un audio en el que contó lo mucho que le hace ilusión esta nueva etapa.

Lee también: Geraldine Bazán se despide por siempre de Gabriel Soto y presenta a su ¿nuevo galán?

Quiero decirles, que desde hace mucho tiempo no me sentía tan feliz, tan contenta y tan ilusionada, de Pedro Antonio y Mary que van a ser papás y yo abuela. Estoy muy contenta y quiero comentarles lo que siento, mi emoción tan grande, que, bueno, hasta se me hace un nudo en la garganta.