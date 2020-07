Stephanie Salas revela lo mucho que le costó tener una hija de Luis Miguel en su adolescencia

Ciudad de México.- La actriz y cantante, Stephanie Salas, relató cómo fue el convertirse en mamá a una corta edad, al asegurar que al principio le costó trabajo.

Cabe mencionar que ella junto a Luis Miguel tuvo a Michelle Salas, la cual durante mucho tiempo fue negada por el 'Sol de México', sin embargo hace 12 años por fin decidió reconocer su paternidad.

Podría interesarte: Con 8 meses de embarazo, actriz de 'El Señor de los Cielos' se muda de casa en plena crisis sanitaria

Yo iba a entrar a Muchachitas y yo ya no entré, porque yo ya estaba embarazada; haber yo tenía 19 años, tenía todas las ganas del mundo para responsabilizarme de mi situación, yo avisé, yo ni pregunté, yo avisé me está pasando esto y voy a seguir adelante con eso", dijo.

En su relato asegura que fue triste ver como sus amigas de la misma edad iban a salir a divertirse, mientras ella se quedaba en casa cuidando de su hija.

Lee también: En medio de una fuerte crisis, exactriz de Televisa anuncia que será abuela

Con esa convicción seguí adelante con mi vida, tampoco me encantaba que a los 19 años tengas que quedarte a cuidar a tu hijo cuando las amiguitas se iban a echar su desastre, o sea, fue fuerte", confesó.

Por el momento, Salas asegura que desea pronto regresar a la actuación y al canto, pues ella tuvo que parar su carrera debido a su embarazo, por lo que asegura que al encontrarse ya sola podría cumplir algunos sueños que quedaron pendientes.

Sí me he sentido entre adelantada, pero incomprendida. Ha sido fuerte para mi, poprque por un lado tengo un super público, pero por el otro no terminan de entenderme, como apoyarme, de que tengo un lugar en el medio del espectáculo", señaló.