¡Televisa la pone a prueba! Michelle Renaud enfrenta terrible miedo por telenovela

Ciudad de México.- En la preparación para su nuevo protagónico en Televisa, Michelle Renaud ha tenido que enfrentarse al miedo que le genera cabalgar, ya que su personaje 'Valeria' es una experta para andar a caballo.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una serie de videos e imágenes de sus clases para aprender a montar, publicación en la que explicó que en el pasado sufrió una muy mala experiencia debido a un proyecto en el que necesitaba cabalgar.

Michelle recordó que en una telenovela tuvo que subirse a un caballo junto a Pablo Lyle, lo cual no terminó nada bien.

Superando miedos. Cuando supe que mi personaje en ‘Quererlo todo’ montaba, casi me da un infarto. ¡Le tengo pánico a los caballos! Hace unos años en La Sombra del Pasado tenía que subirme al caballo con Lyle, y cuando me subí me dio un ataque de pánico (lloré, vomité, temblaba y sentía que me estaba dando un infarto) lo más horrible, total que me dieron un relajante e hice mi escena, más en Jupiter que aqu픿", describió la actriz.