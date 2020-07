Tragedia en la música: Madre de Reyli Barba da positivo a coronavirus

View this post on Instagram

Tengo madre, tengo hermana, tengo primas, tengo tu00edas. Dos abuelas. Tuve nana. Tengo amigas, vecinas y una novia que me ama. Tuve esposa y dos abuelas. Mi sobrina Carolina es la princesa de este cuento que nunca se va a acabar. Las mujeres son el alma de la vida. La caricia mu00e1s perfecta. Son el aire. Las mujeres son la luz de medio du00eda; la razu00f3n de que este mundo no se acabe. #du00edadelamujer